Росія досі повністю не відновила Кримський міст після його ураження українськими надводними дронами Sea baby у липні минулого року, заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк.

«Наразі він не використовується ворогом для логістики, а саме для переміщення зброї та засобів ураження, тобто їх БК (бойовий комплект – ред). Це все вони тягнуть за рахунок паромних переправ», – розповів Малюк на форумі «Україна. Рік 2024».

Очільник СБУ нагадав, що вперше міст був уражений ще 8 жовтня 2022 року, на наступний день після дня народження президента Росії Володимира Путіна.

«Успішне вогневе ураження, а саме 21 тонна у тротиловому еквіваленті. На той час ми зайшли із суші. Операцією займався я особисто та ще моїх два надійних побратими», – зазначив Малюк.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов анонсував «нові сюрпризи» для окупаційних сил у Криму і заявив, що не радить цивільним користуватися Керченським мостом.

Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно, зокрема повідомляють про вибухи поблизу Керченського мосту, що з’єднує окупований півострів із Росією. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх навчаннями. Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.

Зокрема, секретар української Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов підтверджував причетність Служби безпеки країни до обох ударів по Керченському мосту: в жовтні 2022 року і 17 липня 2023-го.

Влітку 2023 року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявляв, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.