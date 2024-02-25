Буданов: не рекомендував би цивільним користуватися Керченським мостом

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов анонсував «нові сюрпризи» для окупаційних сил у Криму і заявив, що не радить цивільним користуватися Керченським мостом.

Він зазначив, що своїми успіхами в Криму Україна зобов’язана жителям півострова, «які не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість відслідковувати усю оперативну обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію нам».

«Для успішної оборони і контрнаступу ми повинні контролювати акваторію Чорного моря і бути присутніми на півострові Криму. Поставлені завдання виконані: Росія втратила чверть своїх кораблів і змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передислоковувати авіацію, бо аеродроми і військові об’єкти Криму постійно перебувають під нашим вогневим впливом», – йдеться в повідомленні Буданова у телеграмі.

«Ми обіцяли, що в 2023 році українські спецпризначенці будуть у Криму, і ми цю обіцянку виконали. Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим «кримським» мостом», – додав він.

У ГУР неодноразово заявляли, що Керченський міст, який Росія використовує для «перекидання ворожих засобів, щоб убивати українців», є «дуже небезпечною конструкцією», і що «цивільним слід уникати користування» ним.

Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно, зокрема повідомляють про вибухи поблизу Керченського мосту, що з’єднує окупований півострів із Росією. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх навчаннями. Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.

Зокрема, секретар української Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов підтверджував причетність Служби безпеки країни до обох ударів по Керченському мосту: в жовтні 2022 року і 17 липня 2023-го.

Влітку 2023 року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявляв, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.