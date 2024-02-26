Зеленський у День спротиву окупації Криму закликав боротися «за повне відновлення сили міжнародного права»

Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня спротиву окупації АР Крим і Севастополя закликав «боротися за Крим» і за повне відновлення сили міжнародного права» щодо Криму і будь-якої іншої землі.

«Сьогодні ми згадуємо події, які відбулись уже 10 років тому – відбулися в українському Криму. Коли наш півострів був украдений Росією. І коли разом з російською окупаційною армією в наш Крим увійшли приниження і знущання з людей, репресії і страх. Цю жорстоку війну, що триває зараз проти України, російський реваншизм породив саме тоді, коли відчув, що світ здатен заплющити очі на такі злочини, на такі анексії, на таке знущання з людей, чий дім просто відбирають», – сказав Зеленський.

Читайте також: Від танків «з воєнторгу» до наступу на Київ: чому Захід 10 років боявся назвати РФ агресором

«Війни завершуються по-справжньому чесно, коли зло, яке їх породило, вдається загасити. І саме тому відчуття справедливості й прагнення миру мають іти поруч. Це вимагає, зокрема, не забувати про Крим. Боротися за Крим. Чинити спротив тому злу, яке Росія принесла в Крим, а далі спробувала рознести всією Україною й хоче поширити також на землях інших народів», – додав він.

За словами Зеленського, потрібно нарощувати «реальну протидію російському злу» на всіх рівнях в усьому світі.

«Ми маємо боротися за людей у Криму і в усіх інших окупованих частинах України. Ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права – сили щодо Криму, а отже, і будь-якої іншої землі. Ми маємо боротися за фундаментальне право кримськотатарського народу, як і будь-якого іншого народу, – право жити у своєму домі», – сказав президент.

Голова держави наголосив, що повернення українських полонених, всіх депортованих з України, кримських політичних вʼязнів є «безумовним пріоритетом».

«Я вдячний усім, хто не забуває про Крим, хто допомагає нашим зусиллям щодо Криму. Хто допомагає нашим воїнам. Хто бореться у Криму проти окупантів. Хто не віддає власної душі російському злу. Хто допомагає звільняти людей, які були репресовані російським режимом, хто підтримує цих людей і зберігає їхню віру – віру у справедливість, у її силу, в Україну», – сказав президент.

У День спротиву окупації Криму стартував форум «26-2-14: Війна розпочалася у Криму» (Трансляція):