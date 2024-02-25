Розвідка Британії проаналізувала дії України в Чорному морі

Дії українських військових у Чорному морі засвідчили, що російський план для зменшення ризиків проти використання Україною неконвенційних методів ведення війни у морі не працює, заявила розвідка Великої Британії.

«На початку війни з Україною в лютому 2022 року військово-морські сили Росії мали свободу маневрування у всьому Чорному морі, особливо на північному заході. Після успіхів України у застосуванні асиметричних альтернатив за нестачі традиційного військово-морського флоту (різноманітні керовані ракети і морські дрони), ВМС Росії неодноразово був змушений переглянути свої апетитити через ризик», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міноборони Британії 25 лютого.

У розвідці наголосили, що Україна продовжує підштовхувати сприйняття загрози Росією до нових висот шляхом комбінованих ударних атак, як на суші, так і в морі, а підрозділи Чорноморського флоту РФ передислокувати у східну частину Чорного моря.

Успішні українські атаки, серед яких затоплення російського ракетного катера «Івановець» і великого десантного корабля «Цезар Куніков», привели до звільнення другого командувача Чорноморським флотом РФ від початку війни, зауважили у розвідці Великої Британії.

«Попри можливості Росії завдавати удари по Україні за допомогою кораблів із відносно безпечної східної частини Чорного моря, все більш очевидно, що російський план для зменшення ризиків проти використання Україною неконвенційних методів ведення війни у морі не працює, як очікувалося», – додали у відомстві.

Там також зазначили, що на стратегічному рівні український підхід позбавив Росію можливості втручатися у роботу перевезень, що здійснюються українськими морськими шляхами.

«Після припинення роботи Чорноморської зернової ініціативи дії України дозволили їй домінувати у західній частині Чорного моря. Це дало їй можливості збільшити експорт через односторонній гуманітарний коридор, доставляючи більші обсяги, ніж у рамках Чорноморської зернової ініціативи, вивівши їх на рівень довоєнних», – йдеться в повідомленні.

14 лютого українська влада заявила, що ударні морські дрони Magura V5 знищили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» біля берегів окупованого Криму неподалік Алупки.

У ВМС України заявили, що після ураження «Цезаря Кунікова» у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту Росії «у строю» залишається лише п’ять одиниць.