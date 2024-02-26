Генштаб ЗСУ: біля Новомихайлівки війська РФ 15 разів намагалися прорвати оборону українських військ

На Мар’їнському напрямку війська РФ 15 разів намагалися прорвати оборону українських сил біля Новомихайлівки, ще 8 атак ЗСУ відбили біля Красногорівки, Георгіївки, Побєди. Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили 14 російських атак в районі Синьківки, де за підтримки авіації противник намагався вибити українські сили із займаних позицій. Також відбили 2 атаки в районах населених пунктів Іванівка і Табаївка.

«На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Бахмутському напрямку українські військові відбили 5 атак противника біля Іванівського та Кліщіївки, на Авдіївському напрямку – 15 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.



На Запорізькому напрямку українські військові відбили 5 атак противника в районі населеного пункту Роботине, а на Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра – протягом доби було 4 спроби штурму позицій українських військ, додають у Генштабі.

Загалом протягом доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень.