У Парижі збирається конференція європейських лідерів, говоритимуть про підтримку України

Президент Франції Емманюель Макрон 26 лютого в Парижі прийматиме європейських лідерів на конференції, спрямованій на посилення підтримки Заходом України через два роки російського повномасштабного вторгнення.

Як очікують, близько 20 європейських лідерів зберуться на зустріч, щоб надіслати російському президенту Володимиру Путіну сигнал про європейську рішучість щодо України.

Зустріч у Парижі стане шансом для учасників «підтвердити свою єдність, а також рішучість перемогти агресивну війну, яку розв’язала Росія в Україні», заявили у французькому президентстві.

«Ми хочемо надіслати Путіну дуже чітке повідомлення, що він не переможе в Україні, – сказав радник президента Франції. – Наша мета – розбити цю ідею, в яку він хоче, щоб ми повірили: що він якось переможе».

Серед очільників держав на конференції очікують канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Польщі Анджея Дуду, прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, а також лідерів скандинавських і балтійських країн. Інші держави будуть представлені на міністерському рівні. Також на зустрічі будуть представлені США і Канада. Конференцію відкриє відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Напередодні український лідер заявив, що не вважає, що Україна програє у війні. Водночас, за його словами, те, як буде розвиватися ситуація на полі бою, залежить від підтримки Заходу.

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Міністр оборони Рустем Умєров 25 лютого на форумі «Україна. Рік 2024» заявив, що наразі половина підтримки, яку надають Україні країни Заходу, не приходить своєчасно, що призводить до втрати особового складу Збройних сил України і територій.

Заяви пролунали в той час, як у США вже кілька місяців не можуть ухвалити остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну заявив, що президент Росії Володимир Путін «залишається смертельною загрозою» для НАТО, а також для України.

Аналітики наголосили, що ситуація на полі бою нині – «важка, але далеко не безнадійна».