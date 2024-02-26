Україна отримала лише 30% обіцяних Євросоюзом снарядів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що було надано лише 30% від обіцяного Європейським Союзом мільйона снарядів. Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим у Києві 26 лютого, відповідаючи на запитання щодо затримок половини західної допомоги.

«Що стосується Європи й про той відсоток, що ви сказали, це не зовсім так. З мільйона снарядів, який нам пообіцяв Європейський Союз, не 50% прийшло, а 30%. На жаль», – сказав Зеленський.

Напередодні міністр оборони Рустем Умєров на форумі «Україна. Рік 2024» повідомив, що половина підтримки, яку надають Україні країни Заходу, не приходить своєчасно, що призводить до втрати особового складу Збройних сил України і територій.

24 лютого Дмитро Кулеба після зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем повідомив, що до кінця березня Європейський союз передасть Україні нову партію артилерійських снарядів.

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Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав країни-члени блоку зробити більше, щоб надіслати боєприпаси в Україну.

Наприкінці січня 2024 року Боррель оголосив, що країни Євросоюзу передали Україні лише 330 тисяч снарядів із обіцяного мільйона, та анонсував партію у 200 тисяч снарядів до березня 2024 року.

На початку лютого стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров в листі керівникам військових відомств країн Євросоюзу визнав, що Україна зазнає «критичного» браку артилерійських снарядів. Він пояснив, що ЗСУ можуть випускати не більш як дві тисячі снарядів на день на лінії фронту довжиною півтори тисячі кілометрів. Це втричі менше снарядів, ніж використовує Росія.