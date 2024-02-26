З допомогою США і без: Зеленський розповів, що Сирський розробляє два варіанти подальших дій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без допомоги США Україні буде не лише важко здобути нові перемоги на полі бою, але й важко утримувати оборону в цьому році. Про це він сказав в інтерв’ю СNN.

«Люди будуть готові, але боєприпаси не будуть готові, бригади не будуть готові... не тільки до нашого контрнаступу, вони не будуть готові до оборони, до того, щоб залишатися сильними. Це буде дуже важко», – зазначив він.



За його словами, новий головнокомандувач української армії Олександр Сирський наразі розробляє два варіанти плану щодо того, що робити далі.

«Якщо Київ отримає допомогу від США, він зможе почати відтісняти Росію. Якщо ж ні, то доведеться зосередитися лише на обороні», – пояснив Зеленський.

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Наразі у США не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».

Однак Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше від першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.