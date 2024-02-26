Союзники створять коаліцію для постачання Україні ракет середньої та великої дальності – Макрон

Європа допоможе Україні «взяти ініціативу та діяти спільно в момент, коли є невизначеність з боку США щодо допомоги», зазначив на пресконференції після зустрічі лідерів держав Євросоюзу в Парижі президент Франції Емманюель Макрон.

За його словами, результатом стратегічної зустрічі лідерів країн в Парижі стало «створення коаліції для завдання далекобійних ракетних ударів».

«Як ви знаєте, Франція поставила кілька ракет такої дальності, тож ми ухвалили конкретні рішення і тут. Зараз у нас є вісім наявних коаліцій, які володіють відповідними можливостями. Ми також вирішили надати нового імпульсу коаліції з протиракетної оборони, про необхідність якої заявив український президент, і створити дев’яту коаліцію сьогодні ввечері (26 лютого – ред.), коаліцію для ударів на далеку відстань, а отже, ракет та бомб середньої та великої дальності», – пояснив Макрон.

За його словами, «Франція збирається мобілізувати всіх охочих, усі держави, які мають можливості, які почали або готові доставити нове обладнання».

«Це питання, – відзначив Макрон, – є надзвичайно важливим для українців, у яких є величезна потреба саме в такому озброєнні».

Франція, за словами президента країни, також підтримує пропозицію прем’єр-міністра Естонії щодо мобілізації фінансування – «європейські країни повинні взяти на себе боргові зобов’язання та створити спеціальний фонд для «фінансування спільних військових ініціатив на підтримку України».

Також Макрон заявив, що поведінка Москви стає все більш агресивною, і наголосив, що Росія «не повинна виграти війну».

У конференції у Парижі взяли участь високопосадовці багатьох європейських країн, які підтримують Київ, включаючи канцлера Німеччини Олафа Шольца та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона. Також учасником саміту був президент України Володимир Зеленський. За його словами, «на зустрічі обговорювали все, що посилює Європу, зокрема арсенали, здатність виробляти зброю, постачання для України та безперервність підтримки».

Міністр оборони Рустем Умєров 25 лютого на форумі «Україна. Рік 2024» заявив, що наразі половина підтримки, яку надають Україні країни Заходу, не приходить своєчасно, що призводить до втрати особового складу Збройних сил України і територій.

Заяви пролунали в той час, як у США вже кілька місяців не можуть ухвалити остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну заявив, що президент Росії Володимир Путін «залишається смертельною загрозою» для НАТО, а також для України.

Аналітики наголосили, що ситуація на полі бою нині – «важка, але далеко не безнадійна».