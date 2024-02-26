Конференція європейських лідерів у Парижі: Дуда підбив підсумки засідання

У Парижі шість годин поспіль тривала зустріч європейських лідерів, на якій обговорювали посилення підтримки України.

Після дискусій на короткому брифінгу президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що «найближчим часом Захід спільними силами зможе підготувати суттєве постачання боєприпасів для України», повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Була подана одна дуже конкретна пропозиція, деталей я розголошувати не можу, але очевидно, це є те, що Україні дуже потрібно, це те, про що говорив останнім часом президент Зеленський. І тут є дуже конкретна відповідь з боку європейських лідерів і не тільки європейських, бо були також представники Канади в США. Маю надію, що найближчим часом це вдасться матеріалізувати і Україна таку допомогу у вигляді боєприпасів отримає», – повідомив Дуда.

«Найгарячіша дискусія», за словами президента Польщі, стосувалася того, чи відправляти в Україну військових.

«Тут не було абсолютного порозуміння в цій справі. Думки є різні, загалом таких рішень немає і я хочу це підкреслити. Натомість якщо мова йде про не мілітарну допомогу, наприклад, у розмінуванні чи допомога в охороні кордону, то на такі пропозиції учасники дискусії були відкриті», – зазначив президент Дуда.

На уточнююче запитання журналіста чи є більше країн, які не виключають можливість відправлення військ в Україну, Анджей Дуда відповів: «не було ентузіазму».

Президент Франції Емманюель Макрон 26 лютого в Парижі приймав європейських лідерів на конференції, спрямованій на посилення підтримки Заходом України через два роки російського повномасштабного вторгнення.

Близько 20 європейських лідерів збирались на зустріч, щоб надіслати російському президенту Володимиру Путіну сигнал про європейську рішучість щодо України.

Зустріч у Парижі стала шансом для учасників «підтвердити свою єдність, а також рішучість перемогти агресивну війну, яку розв’язала Росія в Україні», заявили у французькому президентстві.

«Ми хочемо надіслати Путіну дуже чітке повідомлення, що він не переможе в Україні, – сказав радник президента Франції. – Наша мета – розбити цю ідею, в яку він хоче, щоб ми повірили: що він якось переможе».

Серед очільників держав на конференції очікували канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Польщі Анджея Дуду, прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, а також лідерів скандинавських і балтійських країн. Інші держави будуть представлені на міністерському рівні. Також на зустрічі були представлені США і Канада. Конференцію відкрило відеозвернення президента України Володимира Зеленського.