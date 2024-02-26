Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

Німеччина 26 лютого передала Україні нову партію артилерійських боєприпасів, йдеться в повідомленні уряду країни.

Зазначається, що Україна отримала 14 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Крім того, за даними уряду Німеччини, до нового пакету допомоги увійшло:

4 машини розмінування WISENT 1;

3 мобільних дистанційно керованих і захищених систем розмінування;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

250 наборів для розмінування;

10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами;

22 системи виявлення та придушення проти дронів;

12 терміналів SatCom;

4 автомобілі для охорони кордону.

Також Німеччина відзвітувала і про плани майбутніх поставок – «Україна має отримати 20 систем датчиків і глушилок проти безпілотників, а також 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2».

«Постачання здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки. Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання», – підсумували в уряді.

17 січня цього року голосування у Бундестазі щодо передачі Україні німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus також не було успішним. Німецькі експерти очікували на це рішення вже в лютому.

Останні пів року позиція уряду Німеччини в питанні надання Україні далекобійних ракет Taurus німецького виробництва залишається незмінною.

6 серпня 2023 року депутат парламенту владної в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав Берлін поставити Україні крилаті ракети великої дальності. Як сказав він в інтерв’ю журналу Der Spiegel, його країна має надати Україні крилаті ракети Taurus – зброю повітряного базування з дальністю близько 500 кілометрів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що його країна зволікає із рішенням щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну, бо буде «дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок».

Taurus – німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів. Вони є аналогом британських Storm Shadow, які вже успішно використовуються українськими військовими. Вони призначені для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей, без заходу літака-носія в зону ППО противника.