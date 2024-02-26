У Польщі стартували навчання НАТО Dragon-24

У Польщі стартували «найбільші» у 2024 році в Європі навчання сухопутних військ «Dragon-24», у яких беруть участь 20 тисяч військовослужбовців з різних країн Альянсу.

Відомо, що польські навчання Dragon-24 відбуваються в межах військових маневрів НАТО Steadfast Defender-24, які є «найбільшими» навчаннями Альянсу від завершення «Холодної війни».

Навчання Steadfast Defender-24, які тривають з 22 січня по кінець травня, відбуваються на просторі від Атлантики до східного флангу НАТО, включно з Польщею. Сценарій навчань передбачає конфлікт із «супротивником схожим за силою».

У навчаннях Steadfast Defender-24 беруть участь 90 тисяч осіб, зокрема військові з усіх країн Альянсу та Швеції, а також приблизно 50 військових кораблів, 80 літаків і 1100 бойових машин. Як зазначає Головне командування ЗС Польщі, ці військові маневри є «найбільшою демонстрацією обороноздатності Альянсу та його держав-членів». Водночас додається, що всі навчання «мати оборонний характер і не спрямовані проти будь-якої країни».

Тим часом в навчаннях Dragon-24, крім польських військових підрозділів, беруть участь також військовослужбовці з Іспанії, Великої Британії, Туреччини та Албанії. Загалом в них беруть участь близько 20 тис. осіб: 15 тис. військовослужбовців польської армії та 5 тис. військовослужбовців з окремих країн НАТО, у першу чергу США та Великої Британії. До навчань залучатимуть до 3,5 тис. одиниць військової техніки.

«Війська перевірять на взаємодію та виконання бойових завдань на землі, у повітрі та на морі. Окрім військових дій у вищезазначених сферах, військові дії також будуть проводитись у кіберпросторі», – кажуть у Головному командуванні ЗС Польщі.

Раніше НАТО в січні розпочало наймасштабніші навчання з часів «Холодної війни». Близько 90 тисяч військовослужбовців з усіх країн Північноатлантичного альянсу беруть участь у військових навчаннях Steadfast Defender 2024, під час яких планують вдосконалити оборонні плани НАТО для зміцнення європейської безпеки проти потенційного супротивника.

Навчання триватимуть до 31 травня і проходять у кількох ключових європейських країнах – уздовж кордонів з Росією, Білоруссю та Україною.

Росія і Білорусь регулярно проводять спільні маневри, в тому числі в безпосередній близькості від кордону з Євросоюзом.