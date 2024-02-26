Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО, усунувши останню перешкоду на шляху країни до членства.

Членство Швеції в НАТО підтримали 188 депутатів угорського парламенту, шестеро були проти.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав це «історичним днем».

Цьому голосуванню передував візит до Угорщини Ульфа Крістерссона, під час якого дві країни підписали угоду про зброю.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.

Для прийняття нових країн необхідна одностайна підтримка всіх членів НАТО, Угорщина була єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції на членство, що погіршило її відносини зі США і викликало занепокоєння серед союзників.