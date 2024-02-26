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Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО

Угорщина була єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції на членство
Угорщина була єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції на членство

Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО, усунувши останню перешкоду на шляху країни до членства.

Членство Швеції в НАТО підтримали 188 депутатів угорського парламенту, шестеро були проти.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав це «історичним днем».

Цьому голосуванню передував візит до Угорщини Ульфа Крістерссона, під час якого дві країни підписали угоду про зброю.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.

Для прийняття нових країн необхідна одностайна підтримка всіх членів НАТО, Угорщина була єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції на членство, що погіршило її відносини зі США і викликало занепокоєння серед союзників.

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