Після переговорів з Крістерссоном прем’єр Угорщини заявив про купівлю в Швеції чотирьох винищувачів Gripen

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прибув до Будапешта 23 лютого напередодні ратифікації Угорщиною заявки Швеції на вступ до НАТО.



Після переговорів з Крістерссоном угорський прем’єр Віктор Орбан заявив про підписання угоди щодо купівлі чотирьох винищувачів Gripen у Швеції.





«Сьогодні ми досягли домовленості про поповнення парку винищувачів Gripen Сил оборони Угорщини чотирма літаками. У понеділок угорський парламент збереться і схвалить необхідні рішення, і цим ми закрили один етап і відкрили новий», – сказав Орбан, якого цитує AFP.

Ульф Крістерссон назвав «важливою» угоду між Швецією та Угорщиною про придбання чотирьох нових винищувачів Gripen.

Наразі Угорщина орендує літаки Gripen за контрактом, підписаним у 2001 році.



Угорський парламент має схвалити заявку Швеції на членство в НАТО на голосуванні 26 лютого.

Урядова коаліція Угорщини наполягала на тому, що ратифікація має відбутися після зустрічі прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона з Віктором Орбаном в Будапешті.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року – невдовзі після російського вторгнення в Україну. Угорщина є єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Стокгольма на членство.