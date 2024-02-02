В Угорщині наполягають на зустрічі Крістерссона з Орбаном перед ратифікацією вступу Швеції до НАТО

Урядова коаліція Угорщини не хоче ратифікувати вступ Швеції до НАТО, доки прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон не зустрінеться з Віктором Орбаном в Будапешті, повідомляє телеканал ATV з посиланням на правлячу партію«Фідес».

Депутати з коаліції також бойкотуватимуть спеціальну сесію, яку опозиція скликала на понеділок, щоб включити до порядку денного питання вступу Швеції в НАТО.

Також законодавці від правлячої партії Орбана повідомили Reuters у четвер, що «почекають» з остаточним голосуванням до зустрічі Орбана та прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

Невідомо, коли може відбутися ця зустріч.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у відео, опублікованому 2 лютого речником уряду у соцмережі X, заявив, що було б «справедливо», якби Крістерссон відвідав Будапешт до ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО, так само як шведський лідер відвідав Туреччину перед ратифікацією.

«М’яч на вашому боці, шведський прем’єр-міністр», — написав речник уряду Золтан Ковач в соцмережі X.



Крістерссон і Орбан коротко зустрілися на полях спеціального саміту ЄС у Брюсселі в четвер. За повідомленням ЗМІ, Крістерссон сказав, що мав «хорошу розмову з Віктором Орбаном».

Перед цим, 23 січня, Віктор Орбан запросив Крістерссона до Будапешта для переговорів про вступ його країни до блоку. Однак прем’єр Швеції запропонував своєму угорському колезі зустрітися наступного тижня в Брюсселі.

Угорщина є єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції на вступ. Нових членів альянсу приймають одностайним рішенням.

Читайте також: США вітають схвалення Туреччиною заявки Швеції на членство в НАТО – Білий дім

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Їхній намір отримав прискорене схвалення всіх членів НАТО, за винятком Туреччини й Угорщини.

Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.