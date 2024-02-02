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В Угорщині наполягають на зустрічі Крістерссона з Орбаном перед ратифікацією вступу Швеції до НАТО

Наразі невідомо, коли може відбутися ця зустріч Віктора Орбана та Ульфа Крістерссона.
Наразі невідомо, коли може відбутися ця зустріч Віктора Орбана та Ульфа Крістерссона.

Урядова коаліція Угорщини не хоче ратифікувати вступ Швеції до НАТО, доки прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон не зустрінеться з Віктором Орбаном в Будапешті, повідомляє телеканал ATV з посиланням на правлячу партію«Фідес».

Депутати з коаліції також бойкотуватимуть спеціальну сесію, яку опозиція скликала на понеділок, щоб включити до порядку денного питання вступу Швеції в НАТО.

Також законодавці від правлячої партії Орбана повідомили Reuters у четвер, що «почекають» з остаточним голосуванням до зустрічі Орбана та прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

Невідомо, коли може відбутися ця зустріч.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у відео, опублікованому 2 лютого речником уряду у соцмережі X, заявив, що було б «справедливо», якби Крістерссон відвідав Будапешт до ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО, так само як шведський лідер відвідав Туреччину перед ратифікацією.

«М’яч на вашому боці, шведський прем’єр-міністр», — написав речник уряду Золтан Ковач в соцмережі X.

Крістерссон і Орбан коротко зустрілися на полях спеціального саміту ЄС у Брюсселі в четвер. За повідомленням ЗМІ, Крістерссон сказав, що мав «хорошу розмову з Віктором Орбаном».

Перед цим, 23 січня, Віктор Орбан запросив Крістерссона до Будапешта для переговорів про вступ його країни до блоку. Однак прем’єр Швеції запропонував своєму угорському колезі зустрітися наступного тижня в Брюсселі.

Угорщина є єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції на вступ. Нових членів альянсу приймають одностайним рішенням.

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Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Їхній намір отримав прискорене схвалення всіх членів НАТО, за винятком Туреччини й Угорщини.

Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.

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