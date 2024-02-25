Україна все ще може перемогти, якщо отримає «відповідні інструменти» – Салліван

Україна все ще може перемогти у війні проти Росії, зазначив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, звертаючись до Конгресу.

«Звичайно, Україна може перемогти. Звичайно, Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній з найголовніших цілей, яку вона ставила перед собою – не дати країні потрапити до рук Росії», – сказав Салліван.

Однак він вважає, що Україна може робити це і далі тільки, «якщо у неї є інструменти, які їй потрібні».

«Саме тому Сполученим Штатам необхідно надати пакет допомоги, який пройшов масове двопартійне голосування в Сенаті – Палата представників повинна зробити крок вперед і прийняти його», – додав він.

Він також розповів, що «США бачать проблеми, з якими зіштовхується Україна під час нестачі озброєння та боєприпасів».

«Але, зрештою, Україна все ще має потенціал, якщо ми надамо їй інструменти та ресурси, необхідні для перемоги у цій війні», – сказав Салліван.

Раніше президент США Джо Байден, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ і кілька європейських лідерів закликали Конгрес швидше схвалити документ, щоб постачання Києву озброєння та техніки зі США могло відновитися.