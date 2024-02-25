«Немає альтернативи, ніж вибороти собі безпеку»: Зеленський запевнив, що завжди каже українцям правду

У Києві проходить форум «Україна. Рік 2024». Під час пресконференції президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналіста Радіо Свобода про те, чи змінилось його бачення перемоги за два роки повномасштабної війни з Росією, а також щодо того, яким чином змінився його спосіб комунікації з народом України.

«Війна змінює країну. Робить людей когось стійкішим, когось втомленим, в цілому жорсткішим. Я не виключення, я громадянин України. І так як змінюється наше суспільство, змінююсь я. Моя комунікація залежить не від тону, який я собі сфантазував, я від того, що всередині мене, всередині суспільства. Я є невід’ємною частиною громадян України, і тому саме так я комунікую», – зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський запевнив, що намагається «максимально говорити людям про те, що відбувається».

«Але є деталі, які я не можу розповсюджувати. Але те, що я говорю на цей час, коли я говорю, я говорю людям правду і це правда. В України немає альтернативи, ніж вибороти собі безпеку і вона має бути гарантованою і нами, безпека внутрішня, дуже сильна армія доки ми не в НАТО, а також і гарантіями безпеки від наших партнерів», – наголосив президент.

24 лютого виповнилось два роки від початку повномасштабної фази агресії Росії проти України 2022 року. З цієї нагоди Україну відвідали лідери урядів Італії, Бельгії та Канади, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.