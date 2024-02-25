«Обговорили підсилення окремих ділянок фронту» – Сирський після поїздки до зони бойових дій

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров відвідали військових у районі ведення бойових дій та анонсували підсилення окремих ділянок фронту, написав головнокомандувач у фейсбуці.

«Під час візиту ми детально проаналізували поточну ситуацію й обговорили необхідні подальші кроки, в першу чергу захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також підсилення окремих ділянок фронту», – наголосив Сирський.

Військове керівництво України зазначило, що поспілкувалося з командирами підрозділів щодо ситуації на лінії фронту.

«Ворог регулярно штурмує позицій наших військ. На багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю», – вказано у повідомленні.

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Сирський зазначив, що «звернув увагу командирів на важливість координації і належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя наших захисників і захисниць».

У повідомленні не зазначено, який саме напрямок відвідали Сирський і Умєров.

Напередодні, 23 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров зустрілися з делегацією сенаторів США, в ході якої обговорили поточну ситуацію на полі бою, останні зміни на театрі воєнних дій, потреби Сил оборони в озброєнні.

13 лютого, під час відеозвернення, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сирський із Умєровим «об’їхали всі гарячі точки фронту». Тоді Зеленський повідомив, що вони «вирішують наявні проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ. Командні позиції будуть теж зміцнені».

Днями стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров в листі керівникам військових відомств країн Євросоюзу визнав, що Україна зазнає «критичного» браку артилерійських снарядів. Він пояснив, що ЗСУ можуть випускати не більш як дві тисячі снарядів на день на лінії фронту довжиною півтори тисячі кілометрів. Це втричі менше снарядів, ніж використовує Росія.

Президент США Джо Байден вказував на те, що українській армії потрібні боєприпаси, і закликав Палату представників ухвалити двопартійний додатковий законопроєкт про національну безпеку, «поки не пізно».