90% дронів, які ЗСУ використовують на полі бою, вироблені в Україні – Федоров

В Україні сьогодні працює близько 200 компаній, які виробляють безпілотники, а 90% дронів, які ЗСУ використовують на полі бою – українського виробництва, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі «Україна. 2024 рік».

За словами Федорова, в Україні наразі сприятливі умови для виробництва зброї українськими підприємствами.

«У минулому році, у 2023-му, по факту було у 120 разів більше виробництва, якщо говорити про БпЛА, а закупівель і контрактів було укладено більше ніж на 300 тисяч (штук БпЛА – ред.)», – наголосив міністр.

Він зауважив, що сьогодні у країні працюють близько 200 компаній, які виробляють безпілотники різних типів.

«Наша швидка реакція і технологічність привела до того, що 90% сьогодні всіх БпЛА, які використовуються на полі бою, це БпЛА, які виробляються в Україні», – сказав Федоров.

Команда міністерства, за його словами, працює над забезпеченням анонсованих президентом України Володимиром Зеленським мільйона дронів для ЗСУ. Федоров наголосив, що «ціль буде виконана в цьому році».

У середині лютого, за результатами засідання Ради Україна – НАТО, стало відомо, що група країн-членів НАТО, що обʼєдналася в «коаліцію дронів», поставить Україні мільйон безпілотників, а в Польщі буде створений новий Спільний навчальний та аналітичний центр НАТО, де будуть готувати і українські, і натівські війська.

Міжнародну коаліцію з постачання Україні безпілотних літальних апаратів очолили Велика Британія і Латвія.

Раніше, 6 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. Як зазначено в тексті указу, новий рід військ створений «із метою нарощування спроможностей Збройних сил України щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських і наземних систем».