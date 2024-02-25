31 тисяча українських військових загинули під час війни – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив, скільки українських військових загинули під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«31 тисяча військових загинули в цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але, тим не менш, кожна ця втрата – це великі втрати для нас», – сказав Зеленський під час пресконференції 25 лютого.

Водночас Зеленський сказав, що не може розголошувати, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти.

«Я не скажу, скільки поранених, тому що Росія буде знати, скільки людей пішло з поля бою. Є безвісти зниклі, не буду гратися з цією цифрою, адже останній обмін показав, що ми можемо бути неточні», – наголосив президент.

Також, за його даними, втрати Росії склали 180 тисяч військовослужбовців загиблими, і до 500 тисяч разом поранених і загиблих (Генштаб ЗСУ наводить дані в близько 409 тисяч).

Президент України Володимир Зеленський днями в інтерв’ю американському каналу Fox News заявив, що на кожного військового, якого втрачає Україна, Росія втрачає п’ятьох.

24 лютого розвідка Великої Британії заявила, що вбитими й пораненими Росія, ймовірно, втратила приблизно 350 тисяч військових.

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року, Київ цього досі не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.