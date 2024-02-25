У Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати Росії у війні

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 409 820 своїх військових, зокрема 810 осіб – за останню добу – такі дані наводить 25 лютого український Генштаб.

Щодо втрат російської техніки, то українські військові кажуть про такі:

танки ‒ 6542 (+8 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 12441 (+16)

артилерійські системи – 9981 (+29)

РСЗВ – 999

засоби ППО ‒ 684

літаки – 340

гелікоптери – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7681 (+22)

крилаті ракети ‒ 1907 (+2)

кораблі /катери ‒ 25

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 13011 (+23)

спеціальна техніка ‒ 1578 (+2).

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Президент України Володимир Зеленський днями в інтерв’ю американському каналу Fox News заявив, що на кожного військового, якого втрачає Україна, Росія втрачає п’ятьох.

24 лютого розвідка Великої Британії заявила, що вбитими й пораненими Росія, ймовірно, втратила приблизно 350 тисяч військових.

За повідомленням, на початку повномасштабного вторгнення Росія відрядила близько 130 батальйонно-тактичних груп до України, до них входили близько 1 300 танків, понад 5 тисяч бойових машин піхоти і бронетранспортерів та щонайменше 100 тисяч військових.

«За два роки конфлікту втрати Росії відповідають і в багатьох випадках перевищують початковий склад її військ», – заявили у розвідці Британії і додали, що мобілізація і рекрутинг, а також виробництво й ремонт техніки дозволили РФ поповнити втрати.

За оцінкою британської розвідки, наразі чисельність російських військ в Україні більша, ніж була на початку вторгнення, що дозволяє їй «втілювати стратегію виснаження проти української армії».

Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».