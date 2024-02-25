Зеленський щодо контрнаступу: «плани України були на столі у Кремля ще до початку дій»

Збройні сили України вже мають новий план контрнаступу, але «про нього знатимуть лише декілька осіб в державі», розповів президент Володимир Зеленський на пресконференції 25 лютого.

У нього запитали, чи буде Україна робити ще один контрнаступ, та як буде діяти у цьому випадку.

«Головне мати план. І цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам: чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян», – розповів Зеленський.

Водночас він заявив, що «план контрнаступу України у 2023 році, на жаль, був відомий росіянам ще до його початку».

«Скажу відверто, наші контрнаступальні дії минулого року (2023 року – ред.) були на столі Кремля ще до того, як почалися контрнаступальні дії. Крапка», – сказав він.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну заявив, що президент Росії Володимир Путін «залишається смертельною загрозою» для НАТО, а також для України.

Аналітики наголосили, що ситуація на полі бою нині – «важка, але далеко не безнадійна».

В інтерв’ю Fox News президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ.

Американський Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи слова президента Зеленського, заявив, що брак західної безпекової допомоги «може створити невпевненість і обмеження для таких операцій».

«Нестача матеріальних засобів, ймовірно, змушує українські сили ощадливо використовувати матеріальні засоби, а затримки західної допомоги з безпеки, ймовірно, продовжуватимуть створювати невизначеність в українських оперативних планах і обмежувати підготовку до майбутніх контрнаступальних операцій», – вважають аналітики.

Президент США Джо Байден вказував на те, що українській армії потрібні боєприпаси, і закликав Палату представників ухвалити двопартійний додатковий законопроєкт про національну безпеку, «поки не пізно».