Зеленський прокоментував перспективи надання Україні далекобійних ATACMS

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позитивно ставиться до перспектив отримання Україною від США далекобійних ракет ATACMS.

«Ми ж розуміємо, для чого вони нам потрібні, і Росія розуміє, що ми будемо з цим робити. Ми дійно довго працюємо над далекобійною зброєю. Я би відповів вам узагальнено, якщо можна: я перебуваю в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї», – сказав президент на пресконференції 25 лютого в Києві.

19 лютого видання NBC News із посиланням на неназваних американських чиновників повідомило, що Білий дім працює над тим, щоб надати Україні сучасні модифікації балістичних ракет ATACMS із більш далеким радіусом дії, ніж у попередніх таких ракет, які надали Києву.

За повідомленням, якщо Конгрес схвалить законопроєкт із фінансуванням для України, ракети можуть увійти в один із перших пакетів військової допомоги.

Наприкінці минулого року США почали постачати в Україну старіші ATACMS середньої дальності. Зараз, кажуть цитовані NBC News чиновники, США схиляються до того, щоб відправити версію ракети більшого радіусу дії, що дозволить Україні завдавати ударів далі всередині окупованого Росією Криму.

Але фінансування США для поставок зброї в Україну залишається невизначеним через спротив колишнього президента Дональда Трампа і його союзників-республіканців у Конгресі. Сенат ухвалив пакет іноземної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на 95 мільярдів доларів. При цьому поки неясно, чи і коли проголосує за цей документ Палата представників, контрольована республіканцями.

23 лютого перша заступниця помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Юрі Кім в інтервʼю Радіо Свобода заявила, що Сполучені Штати Америки не поспішають надавати Україні далекобійні ракети ATACMS, щоб уникнути «руйнувань й інших непередбачуваних наслідків».