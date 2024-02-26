В ISW пояснили, чому в РФ влада і державні ЗМІ не обговорювали другу річницю масштабного вторгнення в Україну

Російські офіційні особи і державні й афілійовані з державою телеканали, ймовірно, утрималися від коментарів щодо другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії, щоб не привертати увагу до нездатності РФ досягти заявлених стратегічних цілей в Україні і більш негайних – захоплення всієї Луганської і Донецької областей – і при цьому великих втрат в особовому складі, заявив у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Недавнє російське опитування громадської думки показало, що настрої росіян щодо війни в Україні в основному залишаються незмінними протягом останніх місяців і що більшість громадян РФ переважно апатично ставляться до війни, хоча більшість не підтримує другу хвилю мобілізації. Російський президент Володимир Путін і російські урядовці, ймовірно, утрималися від висвітлення другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, намагаючись зберегти апатію суспільства до війни, яка, частково, дозволяє російським чиновникам продовжувати її без значної суспільної реакції», – йдеться в повідомленні.

ISW продовжує вважати, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, усвідомлює, що друга хвиля мобілізації буде в цілому непопулярною, і стурбований тим, що такий захід спричинить широке невдоволення.

«Однак Путін може стати менш стурбованим суспільними настроями після свого переобрання в березні 2024 року і вирішить, що потреби Росії у формуванні збройних сил переважують ризики широкого внутрішнього невдоволення», – кажуть аналітики.

Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну заявив, що президент Росії Володимир Путін «залишається смертельною загрозою» для НАТО, а також для України.

Аналітики наголосили, що ситуація на полі бою нині – «важка, але далеко не безнадійна».

«Російські війська відновили ініціативу на полі бою й атакують і мають здобутки. Ці здобутки поки що дуже обмежені й даються надзвичайно дорогою ціною. За взяття Авдіївки загинули, ймовірно, більше російських солдатів, ніж за всю радянсько-афганську війну», – йдеться в повідомленні.