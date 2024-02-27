Під час зустрічі Байден попередив лідерів Конгресу про жахливу ціну зволікання з допомогою Україні

Президент США Джо Байден попередив лідерів Конгресу під час переговорів в Білому домі про жахливу ціну ненадання військової допомоги Україні.



«Щодо України, я вважаю, що це необхідно терміново», – сказав він, додавши, що «наслідки щоденної бездіяльності є жахливими».

Байден в Овальному кабінеті зустрівся з спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером, лідера меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом і лідером меншості в Сенаті Мітчаем МакКоннеллом.

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Наразі у США не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше від першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.