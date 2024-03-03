Республіканці назвали новий термін розгляду допомоги Україні – CNN

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон провів приватну зустріч зі своїми однопартійцями-республіканцями, повідомляє 3 березня телеканал CNN із посиланням на конгресменів, які брали участь у розмові.

За словами цих джерел, Джонсон відкидає схвалений Сенатом 13 лютого законопроєкт, але допускає голосування за «нову пропозицію, що зʼявилася в Палаті представників». Республіканці, які виступають на підтримку України, намагалися здобути підтримку Джонсоном «нового двопартійного пакета іноземної допомоги, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою».

«І тепер голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол бере на себе провідну роль у спробі завершити пропозицію та досягти консенсусу… наприкінці березня або у квітні», – йдеться в публікації.

Це новий термін імовірного голосування в Палаті представників. Раніше цього тижня, 29 лютого, Майк Джонсон заявив, що питання надання допомоги Україні розглядатимуть після того, як буде продовжено фінансування американського уряду. Президент Сполучених Штатів Джо Байден 1 березня підписав закон про продовження фінансових асигнувань для уряду.

«Палата представників розглядає всі доступні можливості. І ми повернемося до цього, як тільки уряд отримає фінансування», – сказав спікер, відповідаючи на запитання, чи має він відповідь на заклик 23 глав держав Європи схвалити нову допомогу Україні.

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Напередодні Президент США Джо Байден у Білому домі зустрівся зі лідерами Конгресу. Під час переговорів Байден вкотре попередив конгресменів про «жахливу ціну» зволікання з наданням військової допомоги Україні.

Наразі у США не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.