Байден обговорив підтримку України з прем’єркою Італії

Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів зустріч у Вашингтоні із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Зокрема, політики обговорили питання допомоги Україні у боротьбі проти російської агресії.

Як цитує Голос Америки, на початку зустрічі в Білому домі Байден подякував Італії за «непохитну підтримку» України та лідерство в «Групі семи» цього року, наголосивши при цьому, що Італія та США разом підтримують Україну.

«Тому я закликаю Палату представників ухвалити закон, який дозволить нам на двопартійній основі продовжувати підтримувати Україну зараз. Нам потрібен безпековий законопроєкт про національну безпеку зараз. Законопроєкт включає фінансування України, щоб ми могли втримати Путіна від натиску та просування в Україні», – сказав президент США.

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Мелоні висловила сподівання на зустріч із Байденом на саміті G7, який триватиме з 13 по 15 червня в регіоні Апулія на півдні Італії, головним питанням якого стане війна в Україні.

«Працюючи над предметним та змістовним самітом «Групи семи» ми маємо намір передусім підтвердити заснований на правилах міжнародний порядок, що захищає свободу і створює мир для України», – заявила вона.

Також, за словами учасників зустрічі, на порядку денному була війна Ізраїлю проти сил ХАМАСу та допомога населенню Смуги Гази.

Радник Білого дому з питань комунікацій в сфері національної безпеки Джон Кірбі 1 березня заявив на брифінгу, що президент Байден «із нетерпінням чекав на можливість узгодити з прем’єр-міністеркою Мелоні спільні пріоритети для саміту G7 та саміту лідерів НАТО, які відбудуться цього літа».

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Зокрема, за його словами, лідери «підкреслять свою прихильність продовженню підтримки України у час, коли вона протистоїть російській агресії»:

«Президент, звичайно, збільшить зусилля, які ми докладаємо, щоб наше додаткове фінансування було схвалено Конгресом. Президент цінує лідерство прем’єр-міністерки Мелоні в усіх цих питаннях».

Президент США Джо Байден 27 лютого зустрівся зі лідерами Конгресу в Білому домі. Під час переговорів Байден вкотре попередив конгресменів про «жахливу ціну» зволікання з наданням військової допомоги Україні.

Наразі у США не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.