Урсула фон дер Ляєн пропонує направити прибутки від активів РФ на зброю для України

Європейський союз повинен «розпочати розмову» про закупівлю озброєння для України за рахунок прибутків від заморожених російських активів, заявила 28 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Виступаючи в Європарламенті у Страсбурзі, вона запропонувала використати кошти від заморожених російських активів для «закупівлі військової техніки для України».

«Не може бути сильнішого символу і кращого використання цих грошей, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя», – сказала фон дер Ляєн і додала, що Європа повинна не дати Росії перемогти «з підтримкою або без підтримки наших партнерів».

Вчора також міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країни «Групи семи» (G7) мають «терміново» знайти спосіб, щоб перенаправити в Україну прибутки від заморожених російських активів.

12 лютого Рада Євросоюзу ухвалила рішення, яке відкриває шлях до можливого створення фінансового внеску до бюджету ЄС з чистих прибутків із заморожених російських активів для підтримки України та її відновлення. Наприкінці січня посли Євросоюзу погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватися кошти від цих активів.

Міжнародний депозитарій Euroclear лише за 2023 рік заробив 4,4 мільярда євро від російських заморожених активів.

Левова частка заморожених активів центробанку Росії перебуває в Бельгії – це 180 мільярдів євро, які заблоковані у бельгійській розрахунковій палаті Euroclear.

Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, ЄС вирішив заборонити будь-які операції, пов’язані з управлінням резервами й активами ЦБ РФ. У результаті цієї заборони відповідні активи, що перебувають у фінансових установах країн-членів ЄС, є замороженими.