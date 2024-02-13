У Кремлі пообіцяли дії у відповідь після рішення ЄС щодо заморожених активів РФ

У Кремлі заявили, що в разі, якщо російські активи за кордоном будуть конфісковані, Росія переслідуватиме всіх відповідальних за це.

«Це посягання на приватну власність, це – протиправні дії. Ми будемо юридично переслідувати всіх, хто має відношення до таких рішень… Росія буде захищати свої інтереси», – заявив на брифінгу 13 лютого прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Він додав, що «експропріація чужої власності» може мати серйозні наслідки для світової економіки.

Рада Європейського союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке відкриває шлях до можливого створення фінансового внеску до бюджету ЄС із чистих прибутків із заморожених російських активів для підтримки України та її відновлення.

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Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, ЄС вирішив заборонити будь-які операції, пов’язані з управлінням резервами й активами ЦБ РФ. У результаті цієї заборони відповідні активи, що перебувають у фінансових установах країн-членів ЄС, є замороженими.

Наприкінці січня посли Євросоюзу погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватись кошти від цих активів.

Міжнародний депозитарій Euroclear лише за 2023 рік заробив 4,4 мільярда євро від російських заморожених активів.

Левова частка заморожених активів центробанку Росії перебуває в Бельгії – це 180 мільярдів євро, які заблоковані у бельгійській розрахунковій палаті Euroclear.