Міністерка фінансів США закликала країни G7 вирішити, як передати заморожені активи РФ до України

Міністерка фінансів США Джанет Єллен повідомила, що країни «Групи семи» (G7) мають «терміново» знайти спосіб, щоб перенаправити в Україну заморожені російські активи. Про це вона сказала журналістам у Бразилії напередодні зустрічі міністрів фінансів країн G20.

«Існують вагомі міжнародно-правові, економічні та моральні підстави для руху вперед. Це було б рішучою відповіддю на безпрецедентну загрозу глобальній стабільності з боку Росії. Це дало б зрозуміти, що Росія не може перемогти, продовжуючи війну, і стимулювало б її сісти за стіл переговорів про справедливий мир з Україною», – сказала Єллен журналістам.



Міністерка фінансів США закликала «Групу семи» – Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію, Велику Британію та США, а також Європейський Союз до спільних дій у цьому питанні.

«G7 повинна працювати разом, щоб вивчити низку підходів: вилучення самих активів, використання їх як застави для запозичень на світових ринках», – додала Єллен.

Представники країн «Великої сімки» мають зустрітися в кулуарах саміту в Сан-Паулу, щоб обговорити підтримку України.

Раніше країни «Групи семи» закликали Росію припинити агресію та вивести війська з України, а також «пообіцяли вводити нові антиросійські санкції та продовжувати роботу над використанням російських активів для допомоги Україні».

12 лютого Рада Євросоюзу ухвалила рішення, яке відкриває шлях до можливого створення фінансового внеску до бюджету ЄС з чистих прибутків з заморожених російських активів для підтримки України та її відновлення. Наприкінці січня посли Євросоюзу погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватись кошти від цих активів.

Міжнародний депозитарій Euroclear лише за 2023 рік заробив 4,4 мільярда євро від російських заморожених активів.

Левова частка заморожених активів центробанку Росії перебуває в Бельгії – це 180 мільярдів євро, які заблоковані у бельгійській розрахунковій палаті Euroclear.

Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, ЄС вирішив заборонити будь-які операції, пов’язані з управлінням резервами та активами ЦБ РФ. В результаті цієї заборони відповідні активи, що перебувають у фінансових установах країн-членів ЄС, є замороженими.