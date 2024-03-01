США: Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про продовження фінансових асигнувань для уряду – про це його пресслужба повідомила 1 березня.

Документ «надає федеральним агентствам асигнування на 2024 фінансовий рік для продовження проєктів і заходів, що фінансуються в чотирьох із 12 річних законопроектів про асигнування до 8 березня 2024 року».

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Для решти пунктів видатків закон забезпечує фінансування до 22 березня.

Напередодні законопроєкт підтримала спершу Палата представників, потім – Сенат Сполучених Штатів.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що питання надання допомоги Україні розглядатимуть після того, як буде продовжено фінансування американського уряду.