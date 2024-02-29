Європарламент закликав дати Україні «все необхідне» для перемоги над Росією

Європейський союз повинен підтримати Україну «всім необхідним», щоб Київ міг виграти війну проти Росії, йдеться в резолюції євродепутатів, ухваленій 29 лютого. «За» проголосував 451 європарламентар, «проти» – 46, 49 – утрималися, повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Щоб Україна перемогла, не повинно бути «жодних самообмежень на військову допомогу» для неї, йдеться в резолюції, яка також закликає союзників по ЄС і НАТО надавати Києву військову підтримку в розмірі не меншому ніж 0,25% свого ВВП щорічно.

Євродепутати також закликають країни ЄС негайно розпочати діалог з оборонними компаніями, щоб забезпечити збільшення виробництва і поставок боєприпасів, снарядів і ракет в Україну, які мають бути пріоритетними перед замовленнями з інших третіх країн. Крім того, вони закликають Палату представників США ухвалити пакет військової допомоги Україні, який відкладається вже кілька місяців, без будь-яких подальших зволікань.

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Особливо важливим для України євродепутати вважають надання сучасних систем протиповітряної оборони, ракет великої дальності, таких як Taurus, Storm Shadow/SCALP, різних видів артилерії і боєприпасів, а також безпілотників і зброї для протидії їм.

Євродепутати зауважили, що війна докорінно змінила геополітичну ситуацію в Європі, й наголосили на тому, що головною метою є перемога України, попередивши про серйозні наслідки, якщо цього не станеться. Депутати Європарламенту кажуть, що інші авторитарні режими спостерігають за тим, як розвивається ситуація, щоб оцінити власні можливості для проведення агресивної зовнішньої політики.

Резолюція також підкреслює терміновість створення надійного правового режиму, який би дозволив конфіскувати російські державні активи, заморожені ЄС, і використовувати їх для відновлення України й компенсації жертвам війни.

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Євродепутати також закликають ЄС зберегти і розширити свою політику санкцій проти Росії і її союзника Білорусі.

Крім того, Європарламент засуджує всі ті країни, компанії й окремих осіб, які допомагають Москві обходити обмежувальні заходи ЄС, заявляючи, що ці підривні дії мають бути криміналізовані на рівні ЄС.

Резолюції Європарламенту носять насамперед рекомендаційний характер і не є обов’язковими до виконання.

Наразі у США не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Сенат США 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву. Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

У Державному департаменті США днями заявили, що ситуація на полі бою в Україні є «надзвичайно серйозною», оскільки українські військові не мають достатньо боєприпасів.

Президент США Джо Байден у Білому домі 27 лютого зустрівся з лідерами Конгресу. Під час переговорів він вкотре попередив конгресменів про жахливу ціну зволікання з наданням військової допомоги Україні.

Цього тижня в Парижі шість годин поспіль тривала зустріч європейських лідерів, на якій обговорювали посилення підтримки України, зокрема збільшення поставок боєприпасів.