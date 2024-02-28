Заяви про припинення надання зброї Україні є «цинічними і абсурдними» – прем’єр Албанії

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама вважає, що заяви щодо припинення військової підтримки України є «цинічними і абсурдними».

«Ми з тривогою чуємо тих людей в Європі, які заявляють, що допомога Україні, передача засобів захисту своєї території – це те, що сприяє війні. Вони заявляють, що зупинка надання зброї Україні принесе мир. Це не тільки цинічно, а й абсурдно. Тому що не можна зупинити битву, позбавляючи зброї жертву. Зупиняйте війну, зупиняючи агресора», – сказав він.

Албанський прем’єр зауважив, що Україна заслуговує на підтримку усіма можливими способами.

«Щоб впенитися, щоб будь-який мир, який настане після цієї війни, є справедливим. Справедливий мир, який буде базуватися на 10 принципах з плану Зеленського, який ми підтримуємо і хочемо побачити його серйозного обговорення», – додав він.

За словами Еді Рами, Албанія Продовжить неухильно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Читайте також: ISW: брак військової допомоги підштовхує армію України до «складних» рішень щодо оборони та контрнаступу

28 лютого президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Албанії Еді Рама підписали в Тирані договір про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Албанія.

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого в Тирані бере участь у саміті країн Західних Балкан на підтримку України в її протистоянні вторгненню Росії. На саміті «Україна – Південно-Східна Європа», крім Зеленського і Рами, працюють лідери Сербії, Північної Македонії, Косова, Боснії і Герцеговини та Чорногорії.

Члени НАТО Албанія, Північна Македонія і Чорногорія приєдналися до режиму санкцій проти Росії за її неспровоковане вторгнення в Україну. Країни надали Києву зброю і боєприпаси.

Час від часу лунають заяви про припинення військової допомоги Україні, яка захищається від російської агресії.