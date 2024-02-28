Зеленський зустрівся з премʼєром Албанії, країни уклали договір про дружбу і співпрацю

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Албанії Еді Рама підписали в Тирані договір про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Албанія, повідомляє 28 лютого сайт глави української держави.

«Документ сприятиме розвитку співпраці з Албанією та зміцненню позицій України в Балканському регіоні. Згідно з договором, Україна та Албанія розвиватимуть взаємовигідне співробітництво в галузі торгівлі, економіки, науки й технологій, культури, освіти, охорони здоров’я, засобів масової інформації, туризму та спорту», – вказано в повідомленні.

Перед укладенням договору Зеленський на переговорах із Еді Рамою подякував уряду та народу Албанії «за міцну підтримку України в боротьбі з російським агресором» та відзначив оборонну допомогу, яку Тирана надає Києву. Сторони також обговорили роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах спільної декларації «Групи семи» про підтримку України, до якої приєдналася Албанія.

«Крім того, глава держави вручив прем’єр-міністру Албанії орден Ярослава Мудрого І ступеня, яким його нагороджено за вагомий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України, популяризацію нашої держави у світі», – вказано в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого в Тирані бере участь у саміті країн Західних Балкан на підтримку України в її протистоянні вторгненню Росії. На саміті «Україна – Південно-Східна Європа», крім Зеленського і Рами, працюють лідери Сербії, Північної Македонії, Косова, Боснії і Герцеговини та Чорногорії.

Україна значною мірою покладається на постачання зброї і боєприпасів від своїх західних союзників, головним чином зі Сполучених Штатів Америки, щоб протистояти дедалі інтенсивнішим нападам російських військ, які мають перевагу в живій силі й великі запаси боєприпасів.

Українські війська нещодавно були змушені відійти з деяких своїх оборонних позицій на сході, в той час, як критично важливий пакет військової допомоги США в 61 мільярд доларів залишається заблокованим у очолюваній республіканцями Палаті представників.

Члени НАТО Албанія, Північна Македонія і Чорногорія приєдналися до режиму санкцій проти Росії за її неспровоковане вторгнення в Україну. Країни надали Києву зброю і боєприпаси.