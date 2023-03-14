Затримана в Албанії за звинуваченням у шпигунстві росіянка попросила там притулку

Росіянка Світлана Тимофєєва, затримана в Албанії за звинуваченням у шпигунстві, попросила притулку в цій країні. Вона заявила, що боїться переслідування у випадку повернення до Росії, де її також звинувачували у шпигунстві.

«Якщо я повернусь до Російської Федерації, вони будуть переслідувати мене через мої політичні переконання», – сказала вона.

Клопотання про надання притулку вже подано албанській владі, заявив її адвокат Ісуф Шефу. За його словами, в Росії Тимофєєвій загрожує схоже звинувачення у шпигунстві через те, що вона сфотографувала військові споруди. Москва зажадала її екстрадиції.

«Є підстави вважати, що вона зазнає переслідування чи дискримінації, або дикого, нелюдського принижуючого гідність поводження, що є порушенням основних прав людини», – йдеться у запиті про притулок.

Албанія повідомила про затримання Тимофєєвої в серпні 2022 року. Разом з нею були фотограф Михайло Зорін та громадянин України Федір Алпатов. Усі троє були заарештовані у справі про розповсюдження таємної військової інформації та незаконне зберігання зброї. Їм загрожує до 20 років ув’язнення.

За даними албанської поліції, Зорін 20 серпня проникнув на територію військової станції поблизу міста Грамша і спробував сфотографувати предмети, розташовані там. Коли його помітили, він «розпорошив нервовопаралітичний спрей на двох військових». Поруч із заводом поліція зупинила машину, в якій були Тимофєєв та Алпатов. Вони стверджують, що є фотоблогерами та проникли на завод, щоб зробити фото для художнього проєкту.

Після затримання Тимофєєвої стало відомо, що суд у Москві заарештував її заочно. У Росії вона проходить у справі про незаконне отримання інформації, що належать до держтаємниці. На батьківщині їй загрожує до восьми років ув’язнення.