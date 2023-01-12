Албанія відкриє посольство в Україні – голова МЗС

Албанія має намір відкрити посольство в Україні – вперше за час дипломатичних відносин країн, заявила міністр закордонних справ Албанії Олта Джачка з нагоди 30-ї річниці дипломатичних відносин між країнами.

«Албанія та Україна входять до сім’ї вільних демократичних націй, майбутнє обох – у євроатлантичній родині. З нагоди 30-ї річниці рада оголосити, що Албанія розширить свою дипломатичну присутність у Києві, відкривши посольство в Україні», – написала Джачка у твітері.

Вона назвала спротив України героїчним.

«Це боротьба за свободу та неприйняття повернення до тиранії, з якої вийшли обидві держави», – вказала вона.

«Ось чому Албанія підтримуватиме Україну та її народ щосили, доки він переможе в незаконній агресивній війні РФ», – додала міністр.

Влітку минулого року Україна отримала грант в один мільйон євро від Албанії. Влада цієї країни заявляла свою зацікавленість у відбудові України після війни.