Албанія: суд заарештував росіян і українця, затриманих за спробу сфотографувати військовий завод

Суд у Албанії 24 серпня наказав взяти під варту двох громадян Росії і одного громадянина України на час розслідування щодо їхніх дій на оборонному підприємстві в Ґрамші, повідомляє албанська служба Радіо Свобода.

Суддя Паджтіме Фетаху погодилася з доводами прокурорів, які просили заарештувати затриманих за звинуваченнями в «зборі секретної інформації військового чи іншого характеру для передачі іноземним силам, який зазіхає на незалежність країни».

У судових документах двоє росіян були ідентифіковані як 25-річний Михайло Зорін і 33-річна Світлана Тимофоєва. Українця ідентифікували як Федора Алпатова, 25 років.

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Їх заарештували всередині або поблизу колишнього військового заводу в Ґрамші, за 80 кілометрів на південь від столиці Тирани. Підозрювані сфотографували підприємство.

Влада заявила, що Зорін, який увійшов на територію заводу, застосував перцевий балончик проти двох військових охоронців, які намагалися його схопити. Тимофоева і Алпатов були затримані біля комплексу.

Поліція повідомила, що вилучила їхній автомобіль, ноутбук, готівку, два дрони та інші докази.

За даними місцевих медіа, троє підозрюваних в’їхали в Албанію з різних прикордонних пунктів, а потім зупинилися біля заводу.

Представник посольства України в Тирані, який був присутній на слуханні, заявив про невинуватість підозрюваного українця, сказавши, що Алпатов був лише водієм росіян.

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Тимофоєва, яка користується псевдонімом «Лана Сатор», відома дослідниця міст, яка іноді фотографує всередині суворо військових об’єктів.

У 2012 році вона пробралася на російський ракетний завод і опублікувала кадри зсередини. Вона проживає в Грузії після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Військовий завод у Ґрамші відкрився в 1962 році для виробництва автоматів АК-47 або автоматів Калашникова. Після падіння комуністичного режиму в 1990 році він припинив виробництво і натомість почав розбирати старі автомати Калашникова та іншу стрілецьку зброю. Також займається ремонтом іншої армійської зброї.