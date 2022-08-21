У Албанії затримали двох росіян і українця за підозрою в шпигунстві

В Албанії заарештували двох громадян Росії і одного громадянина України, які намагалися потрапити на військовий завод у центральній частині країни, йдеться в заяві міністерства оборони країни 20 серпня.

Згідно з повідомленням, двоє албанських солдатів були поранені, коли намагалися перешкодити трьом іноземним громадянам – двом чоловікам і жінці – сфотографувати фабрику Gramsh, розташовану приблизно у 80 кілометрах на південь від столиці Тирани.

«Офіцери, які охороняли завод, негайно відреагували, але під час їх спроби зупинити трьох іноземців двоє наших військових отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

Двоє солдатів були доставлені до лікарні Тирани та отримують медичну допомогу. За даними Міноборони країни, їхньому життю нічого не загрожує.

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24-річний росіянин, ідентифікований у заяві як М.З., 33-річна росіянка, названа С.Т., і 25-річний українець, ідентифікований як Ф.А., були затримані на місці, а їхній автомобіль вилучили, повідомили в міністерстві.

Поліція повідомила, що за фактом інциденту розпочато розслідування. Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама ввечері 20 серпня заявив, що цих трьох осіб «підозрюють у шпигунстві».

МЗС України наразі не коментувало повідомлення про затримання українського громадянина.

Військовий завод Gramsh відкрився в 1962 році для виробництва автоматів АК-47 або автоматів Калашникова. Після падіння комуністичного режиму в 1990 році він припинив виробництво і натомість почав розбирати старі автомати Калашникова та іншу стрілецьку зброю. Також займається ремонтом іншої армійської зброї.

Албанія – колишня комуністична країна, яка є членом НАТО з 2009 року – рішуче засудила неспровоковане вторгнення Росії в Україну та приєдналася до санкцій Європейського Союзу та США проти Москви.