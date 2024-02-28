Зеленський в Албанії бере участь у саміті Західних Балкан на підтримку України

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого візьме участь у саміті країн Західних Балкан у столиці Албанії, Тирані, на підтримку України в її протистоянні вторгненню Росії.

«Сьогодні працюю в Тирані. Зустрінуся з безкомпромісним другом України Еді Рамою, візьму участь у саміті «Україна – Південно-Східна Європа». З прем’єр-міністром Албанії і його командою проведемо переговори щодо оборонної та політичної співпраці, підтримки «формули миру» й роботи над безпековими угодами. Албанія – одна з країн, які приєдналися до Вільнюської декларації G7, за що ми дуже вдячні», – написав Зеленський у телеграмі вранці 28 лютого, коментуючи візит.

Він додав, що у форматі «Україна – Південно-Східна Європа», який збирається вже вдруге, говоритиме «про наш спільний шлях до євроатлантичної мети».

«Запропоную підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії», – написав Зеленський.

На початку доби 28 лютого про прибуття Зеленського до Тирани повідомив міністр із питань Європи і закордонних справ країни Іґлі Хасані.

Він назвав «великою честю» вітати президента України в столиці Албанії.

«Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти агресії Росії», – зауважив Хасані.

У саміті «Україна – Південно-Східна Європа», крім Зеленського і Рами, візьмуть участь лідери Сербії, Північної Македонії, Косова, Боснії і Герцеговини та Чорногорії.

Під час зустрічі з метою посилення подальшої підтримки Києва з боку країн Південно-Східної Європи Зеленський, який прибув до Албанії із Саудівської Аравії, має провести низку двосторонніх зустрічей.

Україна значною мірою покладається на постачання зброї і боєприпасів від своїх західних союзників, головним чином зі Сполучених Штатів Америки, щоб протистояти дедалі інтенсивнішим нападам російських військ, які мають перевагу в живій силі й великі запаси боєприпасів.

Українські війська нещодавно були змушені відійти з деяких своїх оборонних позицій на сході, в той час, як критично важливий пакет військової допомоги США в 61 мільярд доларів залишається заблокованим у очолюваній республіканцями Палаті представників.

Члени НАТО Албанія, Північна Македонія і Чорногорія приєдналися до режиму санкцій проти Росії за її неспровоковане вторгнення в Україну. Країни надали Києву зброю і боєприпаси.

Держсекретар США Ентоні Блінкен високо оцінив підтримку Албанією України під час візиту до Тирани на початку цього місяця.

«Це була одна з перших країн, яка надіслала військову допомогу Україні після російської агресії – зброю, боєприпаси, протимінні машини – і наразі вона входить до 10 країн із найвищим рівнем підтримки України в розрахунку на душу населення», – сказав Блінкен.

Традиційна союзниця Росії Сербія не приєдналася до санкцій проти РФ.

Косово, колишня провінція Сербії з албанською більшістю, яка проголосила незалежність від Белграда в 2008 році, висловила підтримку Україні, незважаючи на те, що Київ не визнав її незалежність.