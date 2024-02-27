Голова МЗС Албанії повідомив про прибуття Зеленського до столиці

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії – про це повідомив міністр із питань Європи та закордонних справ країни Іґлі Хасані на початку доби 28 лютого.

Він назвав «великою честю» вітати голову держави в Тирані.

«Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти агресії Росії», – написав він.

Зеленський наразі не повідомляв про візит до Албанії.

Раніше видання Euronews повідомило з посиланням на прем’єр-міністра Албанії Еді Раму, що Володимир Зеленський відвідає країну та візьме участь у саміті на підтримку України 28 лютого.