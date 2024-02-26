Зеленський та прем’єр Болгарії Денков провели переговори у Києві

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков обговорили розширення торгівлі та розбудову інфраструктури під час зустрічі у Києві, повідомив Зеленський.

«Дякую Болгарії за підтримку наших зусиль у Чорному морі та в Дунайському регіоні щодо розширення торговельних потоків і відновлення нормального судноплавства», – написав президент України у телеграмі.

Зеленський додав, що під час зустрічі, політики домовились «активізувати розбудову логістики та інфраструктури у регіоні».

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, а також члени уряду країни прибули до столиці України вранці 26 лютого. Повідомлялося, що своїм візитом вони хотіли підкреслити свою підтримку «української формули справедливого, всеосяжного і тривалого миру».

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У січні Румунія, Болгарія і Туреччина підписали угоду про створення групи, яка буде контролювати спільні операції з розмінування в їхніх територіальних водах у Чорному морі.

На початку грудня 2023 року Національні збори (парламент) Болгарії підтримали надання Україні додаткової військової допомоги, можливість використання повітряного простору Болгарії для навчання українських пілотів на F-16, а також дозвіл обмеженій кількості українських військових (до 160 осіб на рік) на транзит або перебування в Болгарії для навчання. Також парламент схвалив надання Україні несправних, застарілих і надлишкових для Болгарії ракет протиповітряної оборони.

Постачання озброєнь Україні від початку російського вторгнення викликають дискусії в Болгарії. Президент країни Румен Радев був проти надання військової допомоги Україні одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.