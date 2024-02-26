В Україну приїхала делегація з Болгарії на чолі з прем’єром

До Києва 26 лютого прибув прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, а також члени уряду країни, повідомив сайт Ради міністрів Болгарії.

«Прем’єр-міністр прибув до української столиці сьогодні вранці, щоб підкреслити, що наш уряд твердо стоїть на боці справедливості і продовжуватиме захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України», – йдеться у повідомленні.

Перед прибуттям в Україну очільник болгарського уряду зазначив, що Болгарія підтримує українську формулу миру.

«Наша країна також підтримує українську формулу справедливого, всеосяжного і тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права, а також всі зусилля для проведення всесвітнього мирного саміту за найширшої міжнародної підтримки», – цитує офіційний портал Денкова.

Разом із прем’єром до Києва прибули інші члени уряду Болгарії: міністр юстиції Атанас Славов, міністр енергетики Румен Радев, міністр навколишнього середовища та водних ресурсів Юліан Попов, заступники міністрів закордонних справ та оборони Тихомир Стойчев та Станімір Георгієв, а також начальник Генерального штабу Болгарії адмірал Еміль Ефтімов.

На початку грудня 2023 року Національні збори (парламент) Болгарії підтримали надання Україні додаткової військової допомоги, можливість використання повітряного простору Болгарії для навчання українських пілотів на F-16, а також дозвіл обмеженій кількості українських військових (до 160 осіб на рік) на транзит або перебування в Болгарії для навчання. Також парламент схвалив надання Україні несправних, застарілих і надлишкових для Болгарії ракет протиповітряної оборони.

Постачання озброєнь Україні від початку російського вторгнення викликають дискусії в Болгарії. Президент країни Румен Радев був проти надання військової допомоги Україні одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, президент Болгарії на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Софії у липні 2023 року знову виступив проти надсилання зброї в Україну і закликав до переговорів між Києвом і Москвою.

Натомість прем’єр-міністр Денков під час зустрічі із Зеленським «дав сигнал про відмову від небажання попереднього тимчасового уряду надавати Україні летальну допомогу».