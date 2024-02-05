ЗМІ: співробітника МВС Болгарії затримали за підозрою в шпигунстві на користь Росії

У Болгарії затримали співробітника головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС країни за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє Болгарське національне телебачення 5 лютого з посиланням на свої джерела.

За даними журналістів, державне агентство національної безпеки Болгарії встановило, що затриманий передавав секретну інформацію «російським агентам».

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Зокрема, він нібито передав секретні дані колишньому дипломату посольства Росії в Софії, який раніше був оголошений персоною нон-ґрата.

У червні 2022 року стало відомо, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Болгарія вислала 70 російських дипломатів із сім’ями. За словами тодішнього прем’єр-міністра країни Кирила Петкова, більшість із них працювали на спецслужби, а їхня дипломатична робота була прикриттям.

У листопаді 2023 року Болгарія вислала з країни російського журналіста Олександра Гацака, кореспондента російської урядової газети «Российская газета», якого підозрювали в шпигунстві.