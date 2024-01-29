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У Бразилії оголосили нове обвинувачення офіцеру ГРУ Черкасову

Нове звинувачення стосується відмивання грошей, тому росіянин тепер не зможе претендувати на дострокове звільнення.
Нове звинувачення стосується відмивання грошей, тому росіянин тепер не зможе претендувати на дострокове звільнення.

Влада Бразилії оголосила нове обвинувачення ймовірному російському шпигуну Сергію Черкасову, який відбуває в країні п’ятирічний тюремний термін за підробку документів. Нове звинувачення стосується відмивання грошей, тому росіянин тепер не зможе претендувати на дострокове звільнення.

Повідомляється, що таке ж звинувачення висунуто співробітнику російського посольства у Бразилії Івану Четверикову. Слідство вважає, що він щомісяця вносив гроші в один із банків Ріо-де-Жанейро, а Черкасов їх знімав.

ЗМІ зазначають, що офіцер ГРУ провину не визнає, хоч і не заперечує факт знайомства із співробітником російської дипмісії. Сам Четвериков залишив Бразилію минулого року.

Сергія Черкасова затримали у 2022 році у Нідерландах та депортували до Бразилії, де його спочатку засудили до 15 років позбавлення волі за підробку документів, а потім пом’якшили покарання до 5 років. Встановлено, що у Бразилії він жив під ім’ям Віктор Мюллер Феррейра. Також Черкасов якийсь час жив у США, у місті Балтімор, де навчався в університеті Джона Хопкінса, а у 2022 році намагався влаштуватися на роботу до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, коли той почав вивчати справу про військові злочини російської армії в Україні.

У квітні російське видання «Агентство» виявило ще одну особу Черкасова: за твердженням ЗМІ, офіцер ГРУ мав паспорт, оформлений на зареєстрованого в Москві Віктора Бокова.

Екстрадиції Черкасова домагаються дві країни – Росія та США.

Читайте також: Бразилія відхилила запит США на екстрадицію російського шпигуна

За даними видання The Wall Street Journal, американська влада підозрює офіцера ГРУ у шпигунстві і розглядає його як потенційного учасника обміну ув’язненими з російською стороною.

У Росії ж проти Черкасова порушена кримінальна справа за звинуваченням у торгівлі наркотиками. За твердженням російської влади, він постачав героїн з Афганістану. Росіянин зізнався у цьому і сам запитував депортацію на батьківщину. Bellingcat та The Insider припускали у своєму розслідуванні, що влада Росії просто сфабрикувала проти Черкасова кримінальну справу з метою повернути його на батьківщину.

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