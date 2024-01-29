У Бразилії оголосили нове обвинувачення офіцеру ГРУ Черкасову

Влада Бразилії оголосила нове обвинувачення ймовірному російському шпигуну Сергію Черкасову, який відбуває в країні п’ятирічний тюремний термін за підробку документів. Нове звинувачення стосується відмивання грошей, тому росіянин тепер не зможе претендувати на дострокове звільнення.



Повідомляється, що таке ж звинувачення висунуто співробітнику російського посольства у Бразилії Івану Четверикову. Слідство вважає, що він щомісяця вносив гроші в один із банків Ріо-де-Жанейро, а Черкасов їх знімав.



ЗМІ зазначають, що офіцер ГРУ провину не визнає, хоч і не заперечує факт знайомства із співробітником російської дипмісії. Сам Четвериков залишив Бразилію минулого року.



Сергія Черкасова затримали у 2022 році у Нідерландах та депортували до Бразилії, де його спочатку засудили до 15 років позбавлення волі за підробку документів, а потім пом’якшили покарання до 5 років. Встановлено, що у Бразилії він жив під ім’ям Віктор Мюллер Феррейра. Також Черкасов якийсь час жив у США, у місті Балтімор, де навчався в університеті Джона Хопкінса, а у 2022 році намагався влаштуватися на роботу до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, коли той почав вивчати справу про військові злочини російської армії в Україні.



У квітні російське видання «Агентство» виявило ще одну особу Черкасова: за твердженням ЗМІ, офіцер ГРУ мав паспорт, оформлений на зареєстрованого в Москві Віктора Бокова.



Екстрадиції Черкасова домагаються дві країни – Росія та США.

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За даними видання The Wall Street Journal, американська влада підозрює офіцера ГРУ у шпигунстві і розглядає його як потенційного учасника обміну ув’язненими з російською стороною.



У Росії ж проти Черкасова порушена кримінальна справа за звинуваченням у торгівлі наркотиками. За твердженням російської влади, він постачав героїн з Афганістану. Росіянин зізнався у цьому і сам запитував депортацію на батьківщину. Bellingcat та The Insider припускали у своєму розслідуванні, що влада Росії просто сфабрикувала проти Черкасова кримінальну справу з метою повернути його на батьківщину.