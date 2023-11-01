Із Болгарії вислали російського журналіста, підозрюваного у шпигунстві

Болгарія вислала з країни російського журналіста Олександра Гацака, кореспондента російської урядової газети «Российская газета», якого підозрювали в шпигунстві.

Про це оголосили після того, як 1 листопада Державне агентство національної безпеки (ДАНС) повідомило, що у вересні Гацака позбавили права на проживання.

«Дії відомства спрямовані на захист національної безпеки, а не на обмеження свободи слова і вираження поглядів», – йдеться в повідомленні ДАНС.

За даними агентства, під виглядом журналіста громадянин Росії здійснював розвідувальну діяльність на території Болгарії, яка становила загрозу національній безпеці.

Болгарська служба Радіо Свобода уточнює, що останній місяць Гацак переховувався у посольстві Росії у Софії.

Гацак не відповів на запит болгарської служби Радіо Свобода про коментар.

Москва пригрозила, що «вживе заходів у відповідь на дії болгарської влади».