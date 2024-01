Суд у Москві продовжив арешт американському журналісту Гершковичу у справі про шпигунство

Суд у Москві відхилив апеляцію кореспондента московського бюро видання The Wall Street Journal, американського журналіста Евана Гершковича щодо припинення його ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві 26 січня. Таке рішення, як повідомляють російські ЗМІ, схвалив Московський міський суд,

Суд продовжив термін утримання під вартою 32-річного американського журналіста до кінця березня 2024 року.

29 березня 2023 року Гершковича заарештували в Єкатеринбурзі за звинуваченням у шпигунстві. Це стало першим із 1986 року випадком арешту американського журналіста в Росії за таким звинуваченням. Покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі терміном до 20 років.

Раніше Держдепартамент США оголосив Гершковича «неправомірно затриманим», що дає підстави відомству діяти на користь звільнення громадянина США.

Російське слідство стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні дані про одне із підприємств військово-промислового комплексу. Сторона захисту Гершковича раніше заявила, що він не визнає провини.

Еван Гершкович близько шести років живе у Москві, висвітлюючи події в Росії та Україні для американської газети The Wall Street Journal. Раніше він працював у Agency France-Presse, The Moscow Times та The New York Times. Останню статтю за авторством Гершковича The Wall Street Journal опублікувала 28 березня.