Білий дім готує нову пропозицію до Росії щодо звільнення двох американців – Кірбі

Білий дім оголосив 21 грудня, що готує Росії нову пропозицію щодо звільнення двох увʼязнених американців – після того, як Москва відкинула попередню спробу.

«Ми наполегливо працюємо над тим, щоб побачити, що ми можемо зробити, щоб отримати іншу пропозицію, яка може бути більш успішною», – цитує агенція France-Presse речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі.

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Пол Вілан, бізнесмен і колишній морський піхотинець, який також має громадянство Ірландії, Великобританії та Канади, у грудні 2018 року був затриманий у московському готелі за звинуваченням у шпигунстві, яке Вілан відкидає. Його засудили у РФ до 16 років ув’язнення в червні 2020 року. 29 листопада він зазнав нападу з боку іншого ув’язненого в російській колонії, де відбуває покарання.

32-річного американського журналіста Евана Гершковича затримала ФСБ Росії за звинуваченням у шпигунстві 29 березня цього року в Єкатеринбурзі, а наступного дня суд у Москві відправив його під арешт. Гершкович категорично заперечує свою провину і чекає суду в СІЗО.

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що Вілан та Гершкович «є несправедливо затриманими» і звинувачення проти них необґрунтовані.