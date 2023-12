Посол США в Росії: відмова у задоволенні апеляції Гершковича – «знайома рутина»

Посол США в Росії Лінн Трейсі заявила, що рішення Московського міського суду від 14 грудня відхилити апеляцію, подану американським журналістом Еваном Гершковичем на продовження його попереднього ув’язнення, свідчить про «знайому рутину» в розгляді Росією справи про шпигунство проти кореспондента московського бюро видання The Wall Street Journal.

Апеляція була відхилена в той самий день, коли президент Росії Володимир Путін заявив про «діалог» між офіційними особами США і Росії щодо звільнення Гершковича й іншого американця, Пола Вілана, яких утримують за звинуваченнями у шпигунстві, які вони заперечують.

Посол Лінн Трейсі заявила після рішення суду, що відмова в апеляції, яка є вже четвертою, означає, що випробування для Гершковича розтягнулися на понад 250 днів.

«З наближенням свят наші думки з Еваном і Полом Віланом, а також з їхніми родинами, друзями і колегами. Обидва ці чоловіки заслуговують бути вдома зі своїми родинами», – заявила Трейсі.

Вона також повторила позицію уряду США про те, що звинувачення проти Гершковича і Вілана «безпідставні» і що уряд США «продовжуватиме виступати за негайне звільнення Евана і звільнення всіх неправомірно затриманих американців за кордоном».

Під час щорічної пресконференції і «прямої лінії» Путін сказав, що обмін ув’язненими є «складним» питанням, але він сподівається, що угоди вдасться досягти.

«Діалог йде. Він – складний. Але рішення має бути таким, яке задовольнить усі сторони», – сказав він.

14 грудня Московський міський суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисту на запобіжний захід Гершковичу.

Рішення означає, що журналіст перебуватиме в СІЗО до 30 січня наступного року. Судове засідання проходило за зачиненими дверима, оскільки матеріали справи містять гриф «таємно».

29 березня 2023 року Гершковича заарештували в російському Єкатеринбурзі за звинуваченням у шпигунстві. Це стало першим із 1986 року випадком арешту американського журналіста в Росії за таким звинуваченням. Покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі терміном до 20 років.

Раніше Держдепартамент США оголосив Гершковича «неправомірно затриманим», що дає підстави відомству діяти на користь звільнення громадянина США.

Російське слідство стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні дані про одне із підприємств військово-промислового комплексу. Сторона захисту Гершковича раніше заявила, що він не визнає провини.

Еван Гершкович близько шести років живе у Москві, висвітлюючи події в Росії й Україні для американської газети The Wall Street Journal. Раніше він працював в Agence France-Presse, The Moscow Times і The New York Times. Останню статтю за авторством Гершковича The Wall Street Journal опублікувала 28 березня.