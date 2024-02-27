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Зеленський обговорив із принцом Саудівської Аравії прогрес, якого можуть досягнути у реалізації «формули миру»

Володимир Зеленський вважає, що лідерство Саудівської Аравії може допомогти знайти справедливі рішення.
Володимир Зеленський вважає, що лідерство Саудівської Аравії може допомогти знайти справедливі рішення.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «змістовну та щиру» розмову у Саудівській Аравії з спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

«Обговорили пункти «формули миру» та прогрес, який може бути досягнутий у їхній реалізації. Лідерство Саудівської Аравії може допомогти знайти справедливі рішення. Ми цінуємо прагнення принца допомогти відновити справжній мир і вдячні за поради та підтримку», – написав він у телеграмі.

Зеленський повідомив, що також обговорювалися зміст Глобального саміту миру у Швейцарії та кроки, які можуть бути зроблені заради реального відновлення безпеки для України, всієї Європи та глобальної спільноти.

27 лютого президент України перебуває з візитом у Саудівській Аравії, де, як очікується, обговорюватиметься українська«формула миру» та питання повернення полонених і депортованих.

Саудівська Аравія у 2022 році долучилася до переговорів для звільнення полонених Росією іноземців, які воювали на боці України проти російського повномасштабного вторгнення. Тоді у вересні Москва звільнила 10 таких людей. У жовтні 2022 року Зеленський заявив, що Київ та Ер-Ріяд погодилися взаємодіяти у справі звільнення українських військовополонених.

Також повідомлялося, що Ер-Ріяд веде переговори щодо повернення українських дітей, вивезених до Росії.

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