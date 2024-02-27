Зеленський обговорив із принцом Саудівської Аравії прогрес, якого можуть досягнути у реалізації «формули миру»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «змістовну та щиру» розмову у Саудівській Аравії з спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.



«Обговорили пункти «формули миру» та прогрес, який може бути досягнутий у їхній реалізації. Лідерство Саудівської Аравії може допомогти знайти справедливі рішення. Ми цінуємо прагнення принца допомогти відновити справжній мир і вдячні за поради та підтримку», – написав він у телеграмі.

Зеленський повідомив, що також обговорювалися зміст Глобального саміту миру у Швейцарії та кроки, які можуть бути зроблені заради реального відновлення безпеки для України, всієї Європи та глобальної спільноти.

27 лютого президент України перебуває з візитом у Саудівській Аравії, де, як очікується, обговорюватиметься українська«формула миру» та питання повернення полонених і депортованих.

Саудівська Аравія у 2022 році долучилася до переговорів для звільнення полонених Росією іноземців, які воювали на боці України проти російського повномасштабного вторгнення. Тоді у вересні Москва звільнила 10 таких людей. У жовтні 2022 року Зеленський заявив, що Київ та Ер-Ріяд погодилися взаємодіяти у справі звільнення українських військовополонених.

Також повідомлялося, що Ер-Ріяд веде переговори щодо повернення українських дітей, вивезених до Росії.