Зеленський прибув до Саудівської Аравії для обговорення «формули миру» та питання полонених

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії для обговорення української «формули миру» та питань повернення полонених і депортованих.

«Тема номер один – «формула миру». Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії», – написав він у телеграмі.

За його словами, також під час переговорів обговорюватиметься повернення полонених і депортованих осіб.

«Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати », – зазначив Зеленський.

Президент додав, що також обговорюватимуться перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.

Саудівська Аравія у 2022 році долучилася до переговорів для звільнення полонених Росією іноземців, які воювали на боці України проти російського повномасштабного вторгнення. Тоді у вересні Москва звільнила 10 таких людей. У жовтні 2022 року Зеленський заявив, що Київ та Ер-Ріяд погодилися взаємодіяти у справі звільнення українських військовополонених.

Також повідомлялося, що Ер-Ріяд веде переговори щодо повернення українських дітей, вивезених до Росії.

У січні видання Bloomberg із посиланням на свої джерела повідомило, що у грудні 2023 року нібито відбулася таємна зустріч між Україною, країнами-союзниками з «Групи семи» та невеликою групою країн Глобального Півдня з метою заручитися підтримкою умов Києва для проведення мирних переговорів з Росією. За даними видання, прогресу на зустрічі не досягнули.

Ця зустріч радників з питань нацбезпеки відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії, секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці відчували себе більш комфортно. За словами учасників, менший формат дозволив більш вільно і відверто обговорити «формулу миру» України, плани щодо просування цього процесу, а також принципи потенційної взаємодії з Росією в майбутньому.